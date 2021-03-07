ألمانيا وفرنسا تؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها في ديسمبر المقبل

الأناضول - أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، السبت، أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة عبر حسابها على توتير، إن "ماس أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع نظيره الفرنسي لودريان".
وشدد الطرفان على أنه "لا غنى عن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر بهدف إحراز تقدم بالعملية السياسية في ليبيا".
وأضافت الوزارة أن "الطرفين ناقشا أيضا ملف كورونا، وقضايا الشرق الأوسط".
وفي 5 فبراير/ ىشباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة عبر حسابها على توتير، إن "ماس أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع نظيره الفرنسي لودريان".
وشدد الطرفان على أنه "لا غنى عن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر بهدف إحراز تقدم بالعملية السياسية في ليبيا".
وأضافت الوزارة أن "الطرفين ناقشا أيضا ملف كورونا، وقضايا الشرق الأوسط".
وفي 5 فبراير/ ىشباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
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