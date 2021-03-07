ألمانيا وفرنسا تؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها في ديسمبر المقبل

الأناضول -

أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، السبت، أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة عبر حسابها على توتير، إن "ماس أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع نظيره الفرنسي لودريان".​​​​​​​وشدد الطرفان على أنه "لا غنى عن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر بهدف إحراز تقدم بالعملية السياسية في ليبيا".وأضافت الوزارة أن "الطرفين ناقشا أيضا ملف كورونا، وقضايا الشرق الأوسط".وفي 5 فبراير/ ىشباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.