سان جيرمان يبلغ ثمن نهائي كأس فرنسا

بلغ باريس سان جيرمان الدور ثمن نهائي من كأس فرنسا عقب تغلبه على مضيفه بريست بثلاثية دون رد، السبت، في دور الـ 16 من المسابقة المحلية.افتتح كيليان مبابي باب التسجيل عند الدقيقة التاسعة بهدف جميل بعد مجهود فردي رائع، ثم أضاف الأرجنتيني بابلو سارابيا الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.وواصل الفريق الباريسي فرض سيطرته إلى أن عاد مبابي ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 73.والحق أولمبيك ليون بركب المتأهلين إلى الدور القادم بعد فوزه الكبير على ضيفه سوشو بخمسة أهداف لاثنين.وسجل أهداف ليون كل من الجزائري جمال بن العمري، ماكسويل كورني، ريان شرقي (هدفين)، وجيسون دونايير، وذلك في الدقائق 8، 10، 45، 77، 88.بينما أحرز هدفي سوشو الإيفواري كريس بيديا في الدقيقتين 41 و56.وكانت أندية مونبلييه، ريد ستار، سيدان، فاليير، لو بوي، ميتز، وساومور قد وصلوا الدور ذاته في وقت سابق من مساء السبت.