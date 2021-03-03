تعادل مثير يحسم مواجهة ساسولو ونابولي

انتهت مواجهة ساسولو وضيفه نابولي بتعادل إيجابي مُثير، استقر عند 3 أهداف في كل شبكة، الأربعاء، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.افتتح ساسولو باب التسجيل عند الدقيقة 34 بهدف سجله الصربي نيكولا ماكسيموفيتش مدافع نابولي بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يُعدل الضيوف الكفة سريعًا عن طريق البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 38.وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أضاف المهاجم دومينيكو بيراردي هدفا ثانيا منح به التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء، احتسبها الحكم في الوقت البديل.ورغم أفضلية ساسولو وسيطرته على معظم أوقات اللقاء، نجح نابولي في تعديل النتيجة بهدف أحرزه المدافع جيوفاني دي لورينزو مع حلول الدقيقة 72 مستغلا سوء تغطية من مدافعي الخصم.وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، بعد أن تقدم نابولي بهدف ثالث جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح قائد الفريق لورينزو إينسيني.وبينما كان نابولي يتأهب للاحتفال، عاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء أخرى سجل منها فرانشسكو كابوتو هدف التعادل لفريقه ساسولو، حارما أبناء الجنوب من 3 نقاط غالية.وأصبح في رصيد ساسولو 36 وضعته في المركز الثامن، في حين وصل نابولي إلى النقطة 46 وصعد للمركز الخامس.