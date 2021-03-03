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انقلاب ميانمار.. ارتفاع قتلى احتجاجات الأربعاء إلى 33

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 20:54 قراءة: 0 د, 27 ث
الأناضول - يانغون -

حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن تقارير واردة من البلد الآسيوي..


ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار، الأربعاء، إلى 33 شخصا، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وقالت الوكالة إن هناك تقارير من ميانمار تفيد بوقوع 33 قتيلا في صفوف المحتجين، الأربعاء، في حصيلة هي الأعلى منذ انقلاب الجيش على السلطة المدنية مطلع فبراير/شباط الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام ميانمارية مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، الأربعاء، جراء استخدام شرطة ميانمار العنف والرصاص الحي لفض تظاهرات المحتجين في عدد من المدن.

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