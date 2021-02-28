وفاة الفنان المصري يوسف شعبان

وكالات -

توفي الفنان المصري يوسف شعبان، الأحد، عن عمر ناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وكان الفنان المخضرم يوسف شعبان قد دخل وحدة العناية المركزة في مستشفى "الدقي" بالعاصمة المصرية، الثلاثاء.وكان شعبان قد بدأ العمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية بعام، حيث رشحه المخرج بركات للمشاركة في بطولة فيلم "في بيتنا رجل".وتوالت أعمال الفنان بعد ذلك حتى بلغ إنتاجه على شاشة السينما 110 أفلام، كما حقق نجاحا كبيرا في الدراما التلفزيونية، وشارك في بطولة 130 مسلسلا أبرزها: "المال والبنون، ورأفت الهجان".كما شارك في بطولة 50 عرضا مسرحيا، وتم انتخابه نقيبا للممثلين المصريين في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2003.