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. لوكاكو يقود إنتر لفوز مستحق على جنوى بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي

Publié le Dimanche 28 Février 2021 - 19:15 قراءة: 0 د, 38 ث
تغلب إنتر ميلان على ضيفه جنوى بثلاثة أهداف دون رد، الأحد، ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع البلجيكي روميلو لوكاكو أصحاب الأرض بالمقدمة مًبكرًا بتسجيل الهدف الأول بعد مرور 31 ثانية فقط من بداية اللقاء، وذلك من كرة تسلمها في المنتصف الملعب ثم جرى بها نحو المرمى وسدد عن ياسر الحارس.


وانتظر الإنتر حتى الدقيقة 69 ليُضيف هدفه الثاني، من تمريرة حاسمة قدمها لوكاكو إلى القادم من الخلف ماتيو دارميان، الذي أسكن الكرة الشباك بتسديدة أرضية.

وعقب مضي عشر دقائق، قتل التشيلي أليكسيس سانشيز أي أمل لجنوى في العودة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه.

وبهذا حقق إنتر ميلان الفوز السابع عشر له في الدوري هذا الموسم، معززًا صدارته لجدول الترتيب بـ 56 نقطة، فيما تجمد رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.



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