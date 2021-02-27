   Warda - ايه ولا ايه  

الرسائل كلها وصلت...

Publié le Samedi 27 Février 2021 - 22:18 قراءة: 0 د, 44 ث
د.خالد الطراولي

1/ أن الشعب التونسي شعب واع، مظاهرتان مختلفتان وحساستان، ولا اعتداءات ولا مناوشات ولا تجاوزات. نختلف لكن يجب ان يُحترم الجميع.


2/ أن أمننا الجمهوري وقف على الحياد وأدى مهمته الصعبة بكل حنكة وكفاءة ومسؤولية.. برافوا .

3/ الشارع أدى مهمته وحق التظاهر الدستوري قد وقع، رغم التحفظات الصحية والسياسية والتخوفات الامنية المبررة، ولكن الديمقراطية أدت واجبها، والديمقراطية التونسية رغم ترهلها وبعض سلبياتها فإنها لا تقارن أبدا أبدا بالاستبداد ومخلفاته.

4/ تونس اليوم على كف عفريت والمستقبل خطير خاصة بعد تخفيض ترقيمها السيادي من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولي موديز الى ب3 مع آفاق سلبية، يعني ج على الابواب. يعني شبح افلاس البلاد اصبح واردا، حذار!

5/ الآن انتهى دور الشارع ونعود إلى المشهد السياسي ولا بد من حوار مفتوح بين الجميع بدون أحكام مسبقة أو شروط، رئيس الدولة معني أولا، رئيس الحكومة معني ثانيا، رئيس البرلمان معني ثالثا.

6/ تونس أولا ..تونس دائما..


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221428



En continu

Toutes les news

الأحد 28 فيفري 2021 | 16 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:15 15:43 12:39 06:51 05:25
13°
 19° % 82 :الرطــوبة
تونــس
0.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
19°-919°-1019°-1018°-1217°-11
  • Avoirs en devises
    21956,9

  • (26 fev)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,31204 DT        1$ =2,71331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 fev)   337,9 MDT