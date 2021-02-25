"الكاف" يرفع الحظر عن الملاعب الليبية بعد أكثر من سبع سنوات

الأناضول -

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الخميس، رفع الحظر عن الملاعب الليبية المفروضة عليها منذ أكثر من سبع سنوات.ويأتي القرار، الذي أوردته وسائل إعلامية محلية وعربية، بعد جولة قام بها وفد من الاتحاد الإفريقي على الملاعب الليبية بطلبٍ من اللجنة التنفيذية، في 10 شباط/ فبراير الحالي.وباشر الوفد جولته التفقدية بملعب طرابلس للوقوف على مدى جاهزيته، ومعاينة أكبر الفنادق بالمدينة، قبل أن يختمها بعقد اجتماع خاص بالجانب الأمني مع ممثلين عن وزارة الداخلية ومسؤولي جهاز الأمن الرياضي.وكان "الكاف" قد فرض حظرًا على الملاعب الليبية صيف العام 2014، بسبب الانقسامات السياسية والأوضاع الأمنية، التي باتت تشهد انفراجًا في العديد من المسارات المحلية والدولية.وخاضت الأندية الليبية والمنتخبات الوطنية مبارياتها في السنوات الماضية خارج ليبيا، بين مصر وتونس والجزائر والمغرب.وأثر الحظر المفروض على الملاعب الليبية بشكلٍ كبير في نتائج ومردود الكرة في البلاد، حيث عانت خلال السنوات السابقة تراجعًا في المستوى.