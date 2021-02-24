بايرن يهزم لاتسيو ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا

وضع بايرن ميونخ الألماني قدمًا له في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على مضيفه لاتسيو الإيطالي بأربعة أهداف لواحد، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من المسابقة القارية.افتتح بايرن باب التسجيل مُبكرًا بهدف أحرزه البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي عند الدقيقة التاسعة، بعدما استغل خطأ كبير من دفاع لاتسيو، خطف على إثره الكرة وراوغ ثم سدد داخل الشباك.واستمر التفوق الألماني على الأراضي الإيطالية طيلة الشوط الأول، ليتمكن البايرن من تسجيل هدفين آخرين في الدقيقتين 24 و42، حملا توقيع كل من المهاجم جمال موسيلا وزميله ليروي سانيه.ومع بداية الشوط الثاني، منح المدافع فرانشيسكو أتشيربي هدية أخرى للفريق البافاري، بعدما حول بالخطأ كرة عرضية من ليروي سانيه في مرمى فريقه هدفًا رابعًا.وانتظر لاتسيو حتى الدقيقة 50 ليسجل حضوره بهجمة منظمة قادها الإسباني لويس ألبيرتو وأنهاها الأرجنتيني خواكين كوريا بهدف جميل هز به شباك الحارس مانويل نوير.ويلتقي الفريقان في الـ 17 من شهر آذار/مارس القادم على ملعب "آليانز أرينا" في بافاريا لخوض لقاء الإياب، الذي سيتوجب على لاتسيو تحقيق معجزة كروية لتجنب الإقصاء من أمام حامل اللقب.