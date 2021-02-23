ليدز يتغلب على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة

تغلب ليدز يونايتد على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري الإنجليزي الممتاز.وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة الثانية من الشوط الثاني ليفتتحوا النتيجة بهدف أحرزه المهاجم باتريك بامفورد، الذي تسلم كرة على مشارف منطقة جزاء الخصم وسددها قوية استقرت على يسار الحارس.وواصل ليدز بعد ذلك تحكمه في مجريات اللقاء وتمكن من إضافة هدف ثان في الدقيقة 78 عن طريق لاعب الوسط ستيوارت دالاس، قبل أن يختتم البرازيلي رافينيا ثلاثية فريقه بهدف جميل سجله من ركلة حرة ثابتة عند الدقيقة 84.وبهذا رفع ليدز يونايتد رصيده لـ 35 نقطة احتل بها المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.