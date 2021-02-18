.هالاند يقود دورتموند لفوز كبير على إشبيلية

قطع بوروسيا دورتموند الألماني شوطًا كبيرًا نحو بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، عقب تغلبه على مضيفه إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف لاثنين، الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من المسابقة القارية.وجاء الشوط الأول على عكس التوقعات، حيث بدأ إشبيلية المواجهة بصورة جيدة واستطاع هز الشباك الألمانية بهدف مُبكر أحرزه خيسوس سوسو في الدقيقة السابعة، قبل أن يُعدل لاعب الوسط ذو الأصول السورية محمود داود النتيجة لدورتموند من تسديدة رائعة عند الدقيقة 19.وتوالت بعد ذلك الضربات على مرمى الفريق الأندلسي، لتتلقى شباكه هدفًا ثانيًا جاء في الدقيقة 27 بأقدام النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي عاد وسجل هدفًا ثالثًا لصالح فريقه دورتموند، قبل دقيقتين من الاستراحة.وحاول إشبيلية تصحيح الموقف في الشوط الثاني، لكن محاولاته لم تجد طريقها نحو الشباك الألمانية حتى الدقيقة 84، التي شهدت إحراز الهولندي لوك دي يونغ هدفًا ثانيًا لأصحاب الأرض.ويلتقي الفريقان يوم التاسع من الشهر المقبل في لقاء العودة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بدورتموند، حيث سيكون أمام إشبيلية مهمة صعبة لتجنب الإقصاء.