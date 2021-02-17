ليفربول يعود بفوز مريح من أرض لايبزيغ

اقترب ليفربول الإنجليزي من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من المسابقة القارية.ودخل بطل النسخة قبل الفائتة بعزيمة كبيرة على تحقيق الفوز ومحو الصورة السيئة التي ظهر عليها الفريق مؤخرة في الـ "بريميرليغ" بعدما تكبد ثلاث هزائم متتالية.وانتظر ليفربول إلى غاية الدقيقة 53 ليفتتح باب التسجيل بهدف جميل حمل توقيع المصري محمد صلاح، قبل أن يُضيف زميله السنغالي ساديو ماني هدفًا ثانيًا مع حلول الدقيقة 58.ويذكر أن المباراة لُعبت على ملعب "بوشكاش أرينا" في المجر بسبب حظر السفر الذي فرضته السلطات الألمانية على القادمين من بريطانيا، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.ويستقبل ليفربول خصمه لايبزيغ يوم 10 آذار/مارس المقبل في لقاء العودة على ملعب "أنفيلد روود".