استطلاع: ترامب الأوفر حظا لترشيح "الجمهورى" لرئاسيات 2024

الأناضول -

كشفت استطلاع جديد للرأي، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو الأوفر حظًا للفوز بدعم الناخبين الجمهوريين إذا أجريت الانتخابات التمهيدية للحزب هذا العام.الاستطلاع أجرته مجلة "Politico-Morning Consult" الأمريكية، وكشفت عن نتائجه، الثلاثاء.ووفق النتائج فإن 59% من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع يريدون أن يواصل ترامب لعب دور بارز في الحزب، فيما قال 54 % إنهم سيدعمون الرئيس السابق في الانتخابات التمهيدية.وتراجعت شعبية ترامب بين الجمهوريين على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره في 6 يناير/كانون ثان الماضي، غير أنها عاودت الصعود ثانية في أعقاب تبرئته في مجلس الشيوخ.والأحد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 لصالح تبرئة ترامب من التحريض على التمرد في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.وانضم 7 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لإدانة الرئيس.ويحتاج أعضاء مجلس الشيوخ إلى 67 صوتا (أغلبية الثلثين) لإدانة ترامب، وهو ما لم يحدث.ويأتي التصويت في ختام جلسة محاكمة استمرت 5 أيام.وترامب هو أول رئيس أمريكي يحاكم مرتين في الكونغرس، كما أنه أول رئيس يحاكم وهو خارج السلطة، وهو أيضا أول رئيس ينجو من محاكمتين وتتم تبرئته.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن في 6 يناير، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.