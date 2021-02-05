أسعار النفط تعود إلى مستويات ما قبل جائحة "كورونا"

الأناضول -

واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها القوية مسجلة ارتفاعا جديدا، الجمعة، لتصل إلى ذروة 16 شهرا، مع صدور بيانات إيجابية بشأن الاقتصاد الأمريكي، وقيود على الإمدادات.وبحلول الساعة 9:00(ت.غ)، صعدت عقود خام برنت القياسي، تسوية أبريل/نيسان، 53 سنتا أو بنسبة 0.9 بالمئة إلى 59.53 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر لمزيج برنت منذ مطلع يناير 2020.وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسوية مارس/آذار، 69 سنتا أو بنسبة 1.23 بالمئة، ليتداول عند 56.92 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر للخام الأمريكي منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2.19.ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة ما بين 7 بالمئة و8 بالمئة.وتلقت أسعار الخام هذا الاسبوع دعما من قرار تحالف "أوبك+"، الأربعاء، الإبقاء على تخفيضات الإنتاج عند مستوى 7.2 مليون برميل يوميا، وبدء السعودية خفضا طوعيا بمقدار مليون برميل إضافية بدءا من مطلع فبراير/شباط.وتعززت مكاسب النفط باستمرار هبوط مخزونات الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي، للأسبوع الثالث على التوالي.والخميس، أعلنت وزارة العمل الأمريكية تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي، لثالث اسبوع على التوالي، فيما تتنبأ بعودة أكبر اقتصاد في العالم إلى مسار التعافي.وتنتظر الأسواق بشغف بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر يناير/كانون الثاني 2021، ستصدر في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن تظهر استقرارا في هذا القطاع.ويبدأ الكونغرس الأمريكي، اليوم أيضا، مناقشة حزمة انعاش ضخمة بمقدار 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس الجديد جو بايدن، ما يعطي دفعة لتوقعات ارتفاع الطلب على الخام.