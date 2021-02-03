"سوناطراك" تعزز صادرات الغاز لإيطاليا وإسبانيا في 2020

الأناضول -

الشركة الجزائرية صدرت 24.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى البلدين الأوروبيين رغم جائحة كورونا

قالت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للمحروقات، الأربعاء، إنها عززت مبيعات الغاز إلى إيطاليا وإسبانيا في 2020، رغم جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على طلب الطاقة.وأوضحت "سوناطراك"، في بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه، أنها صدرت 24.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا وإسبانيا خلال 2020.ولفت البيان إلى أن مبيعات الشركة من الغاز إلى إيطاليا بلغت 14.6 مليار متر مكعب، بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي.وحلت "سوناطراك" كثاني أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا خلال 2020، بحصة من السوق بلغت 22 بالمئة، مقابل 18 بالمئة خلال العام السابق له.وفي إسبانيا، عززت الشركة الجزائرية مكانتها كأول مورد للغاز في 2020 بكميات بلغت 9.6 مليارات متر مكعب، جزء منها مخصص للبرتغال (لم يذكر تفاصيله).وبحسب "سوناطراك" فإن حصتها من سوق الغاز الإسبانية فاقت 29 بالمئة.وترتبط الجزائر بأوروبا عبر ثلاثة أنابيب تعبر البحر المتوسط، الأول يمر عبر تونس إلى جزيرة صقلية الإيطالية، والثاني عبر الأراضي المغربية وصولا إلى إسبانيا، والثالث عبر"ألميريا" جنوب إسبانيا.وجددت "سوناطراك" خلال عامي 2018 و2019، عقود تصدير الغاز إلى إيطاليا وإسبانيا وتركيا والبرتغال وفرنسا لفترات راوحت بين 5 و10 سنوات.وتسعى "سوناطراك" إلى زيادة إنتاجها من الغاز، للاستمرار في التصدير ومواجهة ضغوط الاستهلاك المحلي، الذي بلغ 43 مليار متر مكعب في 2020، وفق بيانات سابقة للشركة.