البطولة السعودية - سعد بقير يسجل وفريقه ابها ينهزم

سجل متوسط الميدان الدولي التونسي سعد بقير هدفا لكن ذلك لم يشفع لفريقه ابها تفادي الخسارة امام ضيفه الشباب 2-3 يوم السبت في اطار الجولة السادسة عشرة لبطولة السعودية لكرة القدم.وبعد ان تقدم الشباب بهدفين عبر الشيلي ايغور ليشنوفسكي والارجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقتين 55 و57، تمكن سعد بقير من تذليل الفارق لابها في الدقيقة 62 مسجلا هدفه الثالث في البطولة السعودية هذا الموسم لكن البرازيلي سيباستياو دي فريتاس اعاد الفارق الى سابق عهده بهدف ثالث في الدقيقة 69.ورغم تقليص الفارق مجددا عن طريق صالح العمري في الدقيقة 71 الا ان ابها الذي يدربه التونسي عبد الرزاق الشابي انقاد الى الهزيمة 2-3.ويحتل ابها المركز الثامن ب21 نقطة فيما صعد الشباب مؤقتا الى الصدارة ب32 نقطة.