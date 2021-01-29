الجزائر تستقبل أول شحنة من لقاحات كورونا

الأناضول -

تضم 500 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك 5" الروسي، استعدادا لانطلاق حملة التلقيح السبت

استقبلت الجزائر، مساء الجمعة، أول شحنة من لقاحات فيروس "كورونا" ممثلة في لقاح "سبوتنيك 5" الروسي؛ استعدادا لانطلاق حملة التلقيح السبت.وتضم الشحنة 500 ألف جرعة، ووصلت إلى مطار بوفاريك العسكري غرب العاصمة الجزائر قادمة من موسكو على متن طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية، وفق التلفزيون الرسمي.وكان في استقبال الشحنة وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزید، ووزیر الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن أحمد.وحذر عمار بلحيمر، في تصريحات بالمناسبة للتلفزيون الرسمي، من التهاون في تدابير الوقاية من انتشار كورونا بسبب بداية حملة التلقيح.والخميس، أعلن بلحيمر أن عملية التلقيح ستنطلق السبت من مدينة البليدة (جنوب العاصمة)، كخيار رمزي؛ كونها كانت البؤرة الأولى للفيروس بالبلاد في فبراير/شباط 2020.وأعطت السلطات الأولوية في التلقيح لموظفي قطاع الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.وسابقا، أعلنت السلطات إنها أبرمت عقودا لاستيراد 3 أنواع من لقاحات كورونا هي: "سبوتنيك 5" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"أسترازينيكا" البريطاني.وحتى الخميس، سجلت الجزائر أجمالا 106.610 إصابات بالفيروس؛ منها 2.881 وفاة، و72.805 حالات شفاء.