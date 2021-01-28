استمرار الخلاف بين شركة "أسترازينيكا" والاتحاد الأوروبي بشأن تأمين اللقاحات

الأناضول -

ناقش ممثلو الاتحاد الأوروبي وشركة "أسترازينيكا" لتصنيع الأدوية، الأربعاء، الخلاف القائم بينهما حول مسألة توريد الشركة لقاحها المطور ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، لكنهم لم يحرزوا تقدمًا في هذا الصدد.جاء ذلك بحسب ما أعلنته ستيلا كيرياكيدس ، عضو مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الصحة، على حسابها بموقع "تويتر" .وقالت كيرياكيدس ، إنها بحثت مسألة تأمين لقاح "أسترازينيكا" ، المتوقع أن تتم الموافقة عليه للاستخدام في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، مع باسكال سوريوت ، الرئيس التنفيذي للشركة.وأشارت عضو المفوضية أن "المباحثات جرت في أجواء بناءة"، مجددة تشديدها على ضرورة التزام الشركة بالاتفاق المبرم معها.وأضافت كيرياكيدس قائلة "نأسف لحالة الغموض المستمرة بخصوص خطة تسليم اللقاح، ونطلب خطة واضحة من الشركة لإتمام علميات التسليم بشكل سريع، تلك للقاحات التي حجزناها للربع الأول من العام. سنواصل العمل مع الشركة لإيجاد حلول".وأثار الخلاف بين "أسترازينيكا" والاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن تأمين اللقاحات، حيث تسعى الدول لإنهاء الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية للتأكد من الحصول على أكبر عدد ممكن من اللقاحات.وجاء الخلاف الأخير بين الجانبين بعد أن رفضت "أسترازينيكا" اتهام الاتحاد الأوروبي بأن الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها لتسليم لقاح الفيروس.وتقول الشركة إن الأعداد الواردة في عقدها مع الاتحاد الأوروبي كانت أهدافا لا يمكن تحقيقها بسبب مشكلات في التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية.