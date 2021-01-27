بايدن يوقع 4 مراسيم بشأن مكافحة التمييز العنصري بأمريكا

الأناضول -

الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة قبيل توقيعه المراسيم الرئاسية:

- حان الوقت لمواجهة العنصرية في الولايات المتحدة وطالما يُسمح للعنصرية الممنهجة بالاستمرار، فإن أرواحنا ستعاني.



- العنصرية الممنهجة وتفضيل العرق الأبيض باتا من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها أمريكا.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، 4 مراسيم بشأن المساواة العرقية في الولايات المتحدة.وأوضح بايدن في كلمة قبيل توقيعه المراسيم الرئاسية، أنه حان الوقت لمواجهة العنصرية في الولايات المتحدة.وأضاف قائلا: "طالما يُسمح للعنصرية الممنهجة بالاستمرار، فإن أرواحنا ستعاني، وإنني على ثقة بأن الشعب الأمريكي مستعد للتغيير".ولفت إلى أن العنصرية الممنهجة وتفضيل العرق الأبيض باتا من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها يلاده.وأشار إلى أنه من غير الممكن قبول ظاهرة العداء ضد الأمريكيين من أصول آسيوية، مبينا أن هذه الظاهرة مخالفة للقيم الأمريكية.وتتضمن المراسيم، أمرا لوزارة الإسكان والتنمية بإلغاء السياسات التمييزية في نظام الإسكان الفيدرالي، وكذلك تعليمات لوزارة العدل بعدم تجديد العقود مع السجون الخاصة.كما تضمنت المراسيم، مكافحة الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية.