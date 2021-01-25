كورونا: شركة موديرنا الأمريكية تؤكد فعالية لقاحها للحماية من عدوى السلالات الجديدة

فرانس 24 -

معهد باستور يوقف مشروع تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية الإثنين في بيان أن لقاحها فعال ضد النسختين المتحورتين لفيروس كورونا البريطانية والجنوب أفريقية. وأكدت في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحورة المكتشفة حتى تاريخه". وأوضحت موديرنا أنها تعمل على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحورة.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ستيفان بانسيل: "البيانات الجديدة مشجعة للغاية ما يعزز ثقتنا بأن يؤمن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 حماية من هذه النسخ الجديدة المتحورة".وفي فرنسا، لم تكلل جهود معهد باستور لتطوير لقاح ضد الوباء بالنجاح. وأعلن المعهد الإثنين أنه أوقف تطوير مشروعه الرئيسي للقاح، لأن الاختبارات الأولى أظهرت أنه كان أقل فعالية مما كان متوقعا.وفي كانون الأول/ديسمبر أعلن مختبر فرنسي آخر وهو "سانوفي" أنه سيتأخر في إطلاق لقاحه، ولن يكون جاهزا حتى أواخر العام 2021 بسبب نتائج كانت أسوأ من المتوقع.وقال مختبر باستور تعقيبا على قراره وضع حد لمشروعه: "كانت الاستجابات المناعية أقل من تلك التي لوحظت لدى الأشخاص الذين شفوا من عدوى طبيعية، وكذلك من تلك التي لوحظت مع اللقاحات المصرح بها" ضد فيروس كورونا.واستخدم باستور لقاح الحصبة كقاعدة لتطوير لقاحه ضد فيروس كورونا.ومن أجل تطويره وتوزيعه، تعاون معهد الأبحاث الفرنسي مع شركة الأدوية "إم إس دي" (اسم المجموعة الأمريكية ميرك خارج الولايات المتحدة وكندا).وكانت "إم إس دي" اشترت خلال العام الماضي شركة التكنولوجيا الحيوية النمساوية "ثيميس" التي يتعامل معها باستور منذ سنوات لتطوير لقاحات مختلفة، من بينها لقاحات ضد فيروس كورونا.وأوضح باستور أنه يواصل العمل في مشاريع لقاحات أخرى ضد الفيروس، لكنها ما زالت في مرحلة أولية.فرانس24/ أ ف ب