سبعطاش ديسمّبر بوصلة من ذهب..

في اليوم الذي صادقت فيه الحكومة الإماراتيّة على فتح سفارتها في دولة الاحتلال صادقت الحكومة القطريّة على رفع المعونة الشهريّة لقطاع غزّة من 25 مليون إلى 30 مليون دولار.بوصلة سبعطاش ديسمّبر لا تخطئ أبدا.. أبدا..دخلت سبعطاش ديسمّبر في صداقة مع قطر فساعدت الدوحة كلّ الحكومات المتعاقبة من المرزوقي إلى السبسي إلى سعيّد ومن حمادي الجبالي إلى المشيشي مرورا بالبقيّة.. واحترمت كلّ المسؤولين على اختلاف مشاربهم.فيما صادق خصوم الثورة الإمارات فاستعملتهم فقط كمعاول هدم، ولم تجنِ تونس من خلفها ومن خلفهم غير الخراب، واستغلّهم بن زايد للدخول في حرب طاحنة ضدّ الحزب الأوّل في البلاد ويصرّ على هرسلة رئيس برلمان تونس وإسقاطه انطلاقا من أبو ظبي.. بينما الكلاب المتونسة تعوي خلفه لا تلوي....صادقت سبعطاش ديسمّبر تركيا.. فكانت تركيا وفق المرحوم الباجي أكثر من ساعد الدولة في معركة الإرهاب، ثمّ في زمن كورونا وكانت تونس الدولة الأولى التي عقدت صفقة المسيرات مع أنقرة.صادقت الثورة شرعيّة طرابلس وراهنوا هم على ميليشيا حفتر، فعاد العالم إلى شرعيّة طرابلس وتركهم يلعقون جرح الضبع الطبرقي.أيّدت سبعطاش ديسمّبر كلّ الثورات التي استلهمت انبثاقها من نبتة سيدي بوزيد.. بينما أيّدوا هم كلّ الطواغيت الذين حاولوا إجهاض ثورات الشعوب العربيّة!حتى المنظومة القديمة حين اقتربت في شقّ منها من سبعطاش ديسمّبر اعترفت بالثورة، ولمّا اقتربوا هم من شقّها الآخر تنكّروا إلى الثورة!!!أصرّت سبعطاش ديسمّبر على الصناديق كفيصل بين مكوّنات المشهد السياسيواستمات خصومها في البحث عن مسارب أخرى مخاتلة بعيدا عن مقرّات الاقتراع..تمسّكت سبعطاش بالدستور.. ولجؤوا هم إلى العسكر وإلى الرئيس ثمّ إلى جماعات الشغب والسرقة والتخريب الليلي.تخطئ سبعطاش ديسمّبر نعم.. لكن بوصلتها الكبرى واضحة تمخر وتشقّ في ثبات وجهتها نحو الشاطئ..وقد يصيب خصومها في بعض التفاصيل، لكن بوصلتهم تمخر وتشقّ بشكل حثيث نحو مثلث برمودا.