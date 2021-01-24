رئيس الوزراء الفرنسي يعلن إتمام تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا

فرانس 24 -

شكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس السبت جميع الطواقم الطبية والأساتذة والأطباء الذين ساهموا في نجاح حملة التلقيح "الاستثنائية" في بلاده. ويأتي هذا الشكر الذي نشره على حسابه الخاص بتويتر بعد إعلانه تلقيح مليون فرنسي ضد كوفيد-19 في أعقاب مرور نحو شهر من انطلاق حملة التطعيم.وكتب على تويتر "إلى جميع أساتذتنا، إلى جميع نوابنا، وكل طواقم وموظفي المحافظات والوكالات الإقليمية للصحة والمؤسسات الصحية، إلى أولئك الذين يوحدون قواهم في هذه الحملة الاستثنائية للتلقيح: شكرا".وكانت الحكومة تسعى إلى تلقيح مليون فرنسي بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.وأثارت الانطلاقة البطيئة للحملة التي بدأت في 27 ديسمبر/ كانون الأول انتقادات واسعة ودفعت الحكومة إلى توسيع الفئات المؤهلة للتلقيح في شكل أسرع من المتوقع.وأشارت وزيرة الصناعة أنييس بانييه روناشير في تصريح لإذاعة "فرانس انتر" صباح السبت إلى إمكان تقليص الفترة بين جرعتي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أسبوعين عوض ثلاثة أو أربعة أسابيع، وذلك لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ومواجهة "تفشي الوباء".فرانس24/ أ ف ب