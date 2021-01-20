عدد مشتركي "نيتفليكس" يتجاوز 200 مليون حول العالم

الأناضول -

واشنطن - وصل عدد مشتركي شركة "نتفليكس" لبث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، إلى 203.7 مليون مشترك حول العالم.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الشركة، الثلاثاء، حول ميزانيتها خلال الربع الرابع من العام 2020.ووفق ما أعلنته الشركة، فإن إجمالي الربح الذي حققته خلال الربع الأخير من العام الماضي، حقق 6.64 مليار دولار بزيادة قدرها 21.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الأرباح آنذاك 5.47 مليار.إجمالي أرباح الشركة في عموم 2020 بلغ 25 مليار دولار بزيادة قدرها 24% مقارنة بالعام السابق عليه.أما صافي أرباح الشركة في الربع الأخير من 2020 فقد تراجع إلى 542.2 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 7.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019 الذي وصل صافي ربحها في الربع الأخير منه إلى 587 مليون دولار.كما أن ربحية السهم في الفترة نفسها تراجعت من 1.30 دولار إلى 1.19 دولار.وأوضحت الشركة كذلك أن عدد مشتركيها زاد 37 مليون مشترك في 2020 ليصل عددهم الإجمالي إلى 203.7 مليون شخص.