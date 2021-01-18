   Majda Erroumi - عيناك  

فيروس كورونا: تطعيم 140 شخصا كل دقيقة في بريطانيا

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 11:00 قراءة: 0 د, 22 ث
فرانس 24 - قال وزير توزيع اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي الاثنين إن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصا ضد مرض كوفيد-19 كل دقيقة في المتوسط في بريطانيا. وقال الزهاوي لشبكة سكاي "تسير الأمور على ما يرام، نقوم بتطعيم 140 شخصا في المتوسط، بالجرعة الأولى، كل دقيقة حرفيا. هذا هو المعدل المتوسط وبعض المناطق تعمل بشكل أفضل".

وأضاف "ستلاحظون أن الأمور ستتحسن مع افتتاح المزيد من مراكز التطعيم الكبيرة، 17 مركزا هذا الأسبوع و50 بحلول نهاية الشهر".


فرانس 24 / رويترز

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