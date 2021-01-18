مباريات اليوم في بطولة كأس العالم لكرة اليد ... وتردد القنوات الناقلة

تستأنف اليوم منافسات بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 جانفي الجارى، بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم، ومن المقرر أن تقام اليوم عدة مباريات على مستوى المجموعات.تردد قناة أون تايم سبورت 1، تردد 12654 أفقي h، معدل الترميز 27500.تردد قناة أون تايم سبورت 2، تردد 11449 أفقي h معدل الترميز 27500.تردد قناة أون تايم سبورت 3، تردد 12303 أفقي ومعدل الترميز 27500.