   Majda Erroumi - عيناك  

مباريات اليوم في بطولة كأس العالم لكرة اليد ... وتردد القنوات الناقلة

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 10:17 قراءة: 0 د, 26 ث
تستأنف اليوم منافسات بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 جانفي الجارى، بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم، ومن المقرر أن تقام اليوم عدة مباريات على مستوى المجموعات.

تردد القنوات الناقلة لبطولة العالم لكرة اليد
تردد قناة أون تايم سبورت 1، تردد 12654 أفقي h، معدل الترميز 27500.


تردد قناة أون تايم سبورت 2، تردد 11449 أفقي h معدل الترميز 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3، تردد 12303 أفقي ومعدل الترميز 27500.

ويأتى جدول المباريات كالتالى .. بتوفيت القاهرة



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