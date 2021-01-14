تويتر: حظر حساب ترامب هدفه حماية "السلامة العامة"

الأناضول -

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، الخميس، أن قرار حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كان بهدف حماية "السلامة العامة".وفي سلسلة تغريدات لرئيس منصة تويتر "دورسي"، على حسابه الرسمي بها، قال إن قرار حظر حساب ترامب، كان "صائبا"، لكن تلك الخطوة تشكل "سابقة خطيرة".وأضاف دورسي: " أعتقد أن قرارنا كان صحيحا، لقد واجهنا ظروفا غير عادية لا يمكن تحملها"، في إشارة لحظر حساب ترامب.وتابع بأن "تلك الظروف أجبرت تويتر على التركيز على حماية السلامة العامة من الضرر الناتج عن الحوارات عبر مواقع التواصل".ولفت دورسي أنه "ليس فخورا" بهذا القرار، معتبرا أنه يعد "إخفاقا" لتويتر في تعزيز الحوار بشكل سليم بين مستخدميه.وتابع: "إن اضطرارنا لاتخاذ هذه الإجراءات يسفر عن تقسيم الحوار العام، إنهم يقسموننا… كما أنها سابقة أشعر أنها خطيرة".ومضى دورسي قائلا: "أنا لا أحتفي أو أشعر بالفخر لضرورة حظر حساب دونالد ترامب من تويتر أو كيف وصلنا لهذا الوضع".وأشار إلى أن "الاضطرار لحظر حساب (على تويتر) له تداعيات حقيقية وهامة.. أشعر أن ذلك يمثل إخفاقا لنا في نهاية المطاف في تعزيز الحوار الصحي".وأوضح أن "الشركة اتخذت هذا القرار بناء على أفضل المعلومات لديها حول تهديدات السلامة داخل وخارج تويتر".لكنه حذر من أن مثل هذه الخطوات "على المدى الطويل ستكون مدمرة للهدف النبيل والمثل العليا للإنترنت المفتوح"، حتى لو تطلبت اللحظة الراهنة اتخاذها.واعتبر أن قرار "تويتر" حظر حساب عليها يمثل سابقة خطيرة تتمثل في "السلطة التي يمتلكها فرد أو شركة على جزء من الحوار العام العالمي".وهذه المرة الأولى التي يعلق فيها دورسي على قرار شركته حظر حساب ترامب، الذي أثار انتقادات داخلية وعالمية.وفيما اعتبر منتقدو القرار أنه يمثل رقابة منهجية من إدارة الموقع، يرى مؤيدوه أن تغريدات ترامب كانت تحريضا على أحداث العنف التي شهدتها العاصمة.وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، حظر موقع تويتر حساب ترامب، وذلك بعد يومين من اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس الأمريكي.وقالت إدارة شركة تويتر، في بيان: "بعد مراجعة تغريدات حديثة من حساب الرئيس دونالد ترامب، قمنا بحظر الحساب بشكل دائم وسط مخاوف من تزايد الخطاب التحريضي على العنف".