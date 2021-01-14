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20 ألف عنصر من الحرس الوطني سيتم نشرهم في واشنطن لتأمين تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 11:00 قراءة: 0 د, 42 ث
فرانس 24 - من أجل تأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير، يستعد الحرس الوطني في الولايات المتحدة لنشر 20 ألفا على الأقل من قواته في العاصمة واشنطن.

وتم إقرار هذا العدد بعد أن اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي في محاولة فاشلة لوقف التصديق النهائي على فوز بايدن بالرئاسة، وفق ما أعلن روبرت كونتي القائم بأعمال قائد الشرطة في المدينة.


ويشار أنه في عام 2016 أن عدد قوات الحرس الوطني التي انتشرت لتأمين تنصيب ترامب رئيسا بلغ نحو ثمانية آلاف.

وكانت شركة (إير بي.إن.بي) لتأجير أماكن تمضية العطلات على الإنترنت وشركة (هوتيل تونايت) التابعة لها قد ألغتا كل الحجوزات في منطقة واشنطن الكبرى خلال أسبوع التنصيب.

وأغلقت السلطات الطرق حول مبنى الكونغرس ومنعت السلطات الجولات والزيارات في عدة مواقع بالعاصمة وطلبت رئيسة بلدية واشنطن ميريال باوزر من الزائرين الابتعاد عن المدينة.

فرانس24/ رويترز

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