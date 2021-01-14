ابن سلمان: 6 تريليونات دولار فرص استثمار في العقد المقبل

الأناضول -



في إطار ما توفره رؤية السعودية 2030

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن بلاده لديها فرص استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة.وذكر ابن سلمان خلال جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي عقدت، مساء الأربعاء، أن 3 تريليونات دولار من إجمالي المبلغ استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030.ولم يوضح ولي العهد قنوات إنفاق 3 تريليونات الأخرى.وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار رؤية برنامج إصلاح اقتصادي (رؤية المملكة 2030)، بعد معاناتها من تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014، ولاحقا بسبب جائحة كورونا.وأوضح بالجلسة، التي يحضرها أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعا و36 دولة، أنه سيتم تمويل 85 بالمئة من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من جانب صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي.فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة بلدان العالم.وزاد: "السعودية تنوي الدخول في استثمارات القطاعات الواعدة، والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، منها الطاقة المتجددة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة".والسعودية أكبر مُصدر نفط في العالم وثالث أكبر منتج للخام بعد الولايات المتحدة وروسيا.تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي عام 1971، في مدينة جنيف السويسرية كمنظمة دولية غير حكومية ويهدف إلى تحسين حالة العالم عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.