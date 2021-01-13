يتهم الديمقراطيون بمجلس النواب ترامب بـ"التحريض على التمرد" في أعقاب قيام أنصاره باقتحام الكونغرس والاشتباك مع الشرطة قبل أيام..

بدأ مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، جلسة الاستماع لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في أعقاب قيام أنصاره باقتحام الكونغرس والاشتباك مع الشرطة قبل أيام.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكي أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بدأ جلسة الاستماع مساء اليوم، وسيصوت على قرار عزل ترامب.وأوضحت الشبكة أن قرار العزل يتهم ترامب بـ"التحريض على التمرد"، على خلفية ضلوعه في حادثة اقتحام الكونغرس التي وقعت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن وقوع قتلى.ومن المتوقع أن تستمر المناقشة الأولى حوالي ساعة وستدور حول القواعد التي تحكم مادة العزل، بعد ذلك، سيصوت المجلس عليها.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.