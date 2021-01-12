المغرب.. اتفاقيتان لإنشاء مصانع يابانية لمكونات السيارات

الأناضول -



باستثمارات تبلغ حوالي 103 ملايين دولار، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة المغربية..

أعلن المغرب الثلاثاء، أنه وقع اتفاقيتين مع شركتي صناعة الكابلات اليابانيتين "يازاكي" و"سوميتومو" لإنشاء مصانع جديدة للشركتين في المغرب، بتكلفة إجمالية 912 مليون درهم (103 ملايين دولار).وقالت وزارة التجارة والصناعة المغربية، إن "المصانع الجديدة، ستوفر 8300 وظيفة".وتنص الاتفاقية مع "يازاكي" على إنشاء 3 مصانع جديدة في كل من طنجة والقنيطرة ومكناس (شمال وغرب البلاد)، بكلفة 52 مليون دولار وستوفر المصانع الثلاثة 6300 وظيفة، وفقا للبيان.وقالت الوزارة في البيان: "الاتفاقية مع سوميتومو تنص على إنشاء مصنع بالدار البيضاء، بكلفة 51 مليون دولار، هو الخامس للشركة اليابانية في المغرب، لتلبية احتياجات اثنين من زبائنها، وسيوفر 2000 وظيفة".وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ العلمي، في البيان: "الاستثمارات الجديدة، تعكس مدى مرونة وقدرة تأقلم قطاع الصناعة المغربي".وأضاف العلمي: "تمثل هذه الاستثمارات، عربون ثقة في منصة الإنتاج المغربية التي تُوفر جودتُها وأداؤُها وتنوعُها لرُواد الصناعة العالمية آفاقا مستقبلية وتنموية واعدة".وستورد المصانع الجديدة لوازم لقطاع السيارات المنتجة في المغرب.وفي المغرب مصانع إنتاج لشركتي صناعة السيارات الفرنسيتين "رينو" و"بي.إس.إيه" صاحبة العلامة التجارية "بيجو"، ما يشجع الاستثمار من جانب موردي مكونات السيارات.