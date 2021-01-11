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قطر تعرب عن استعدادها للوساطة بين تركيا والسعودية

مطلق القحطاني
Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 21:19 قراءة: 0 د, 34 ث
الأناضول - الدوحة - أعرب مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، الإثنين، عن استعداد بلاده للوساطة بين تركيا والسعودية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "سياسة وتجربة دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات"، نظمها معهد الدوحة للدراسات العليا (غير حكومي)، وفق مراسل الأناضول.


وردا على سؤال بشأن استعداد قطر للوساطة وتهدئة التوترات بين تركيا والسعودية أو بين السعودية وإيران، أجاب القحطاني: "هذا يرجع إلى مبدأ الموافقة كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية".

وأضاف: "إذا رأت هاتين الدولتين أن يكون لدولة قطر دور في هذه الوساطة، في الإمكان القيام بهذا".

وتابع القحطاني: "من مصلحة الجميع أن يكون هناك علاقات ودية بين هذه الدول، خاصة بين دول أساسية ورئيسية، مثل السعودية وتركيا وإيران".



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