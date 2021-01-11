ميركل تنتقد حظر حساب ترامب عبر تويتر

الأناضول -

انتقدت الحكومة الألمانية، الإثنين، قرار موقع تويتر بحظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نهائيا.وقال ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، إن "منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية كبيرة لمكافحة الأخبار الكاذبة"، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية "حماية حرية التعبير".وأضاف: "يمكن التدخل وإغلاق حساب شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي وحرمانه من حقه الأساسي في التعبير عن رأيه، في إطار القانون وضمن الحدود التي يضعها المشرعون، وليس وفقًا لقرار من إدارة منصات التواصل الاجتماعي".وتابع المتحدث قائلاً إنه بناءً على وجهة النظر المذكورة، ترى المستشارة ميركل أن الإغلاق النهائي لحساب ترامب "مسألة إشكالية".وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، حظر موقع تويتر حساب ترامب، وذلك بعد يومين من اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس الأمريكي.وقالت إدارة شركة توتير، في بيان: "بعد مراجعة تغريدات حديثة من حساب الرئيس دونالد ترامب، قمنا بحظر الحساب بشكل دائم وسط مخاوف من تزايد الخطاب التحريضي على العنف".​​​​​​​وجاء اقتحام الكونغرس كسابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.