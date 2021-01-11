يوفنتوس يواصل الانتصارات بفوز على ساسولو

انتصر يوفنتوس على ضيفه ساسولو بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.ولعب الفريقان شوط أول باندفاع بدني كبير خصوصًا من قبل ساسولو، الذي خسر خدمات لاعبه بيدرو مبا أوبيانغ بسبب تدخله العنيف على فريدريكو كييزا، ناله عليه البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.ونجح يوفنتوس في استغلال النقص العددي لدى ساسولو، وفرض سيطرته على اللقاء محرزًا هدفه الأول في الدقيقة 50 من تسديدة قوية للمدافع البرازيلي دانيلو.وسعى يوفنتوس إلى تعزيز تقدمه من خلال تكثيف هجماته، لكن جريجوري ديفريل مهاجم ساسولو خطف هدف التعادل عند الدقيقة 58 وسط غفلة من دفاع أصحاب الأرض.وعقب تلقي شباكه لهدف مباغت، واصل يوفنتوس ضغطه الهجومي إلى أن تمكن الويلزي أرون رامزي من تسجيل هدف ثان مع حلول الدقيقة 82 مستغلا كرة عرضية مميزة من المدافع جانلوكا فرابوتا.ومع حلول الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع، أحرز رونالدو هدفًا ثالثًا لصالح يوفنتوس، بعدما استلم كرة من زميله دانيلو اخترق بها دفاعات ساسولو وسدد بقوة داخل الشباك.وبهذا حقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي، رافعًا رصيده لـ 33 نقطة استعاد بها المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز السابع.