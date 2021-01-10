توتنهام يبلغ الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه الكبير على نظيره مارين

الأناضول -

بلغ توتنهام هوتسبير الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه الكبير على نظيره مارين بخمسة أهداف دون رد، الأحد، في مباراة جمعت الفريقين ضمن الدور الثالث.افتتح توتنهام باب التسجيل عند الدقيقة 23 عبر المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس، الذي عاد وسجل هدفًا ثانيًا لـ "سبيرز" مع حلول الدقيقة 30.وواصل توتنهام سيطرته ونجح في إضافة هدفين متتاليين حملا توقيع كل من لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس في الدقيقتين 32 37.واختتم توتنهام مهرجان أهدافه بآخر خامس أحرزه البديل ألفي ديفين مع حلول الدقيقة 60 إثر كرة استلمها داخل منطقة جزاء الخصم ثم سددها عن يمين الحارس.