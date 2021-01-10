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إندونيسيا.. تحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 - 12:20 قراءة: 0 د, 21 ث
الأناضول - جاكرتا - أعلن الجيش الإندونيسي، الأحد، تحديد موقع الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة التي سقطت، أمس في البحر وعلى متنها 62 شخصا.

وقال هادي تججونو، قائد الجيش الإندونيسي، للصحفيين في العاصمة جاكرتا، اليوم، إن السفينة الحربية KRI Rigel التي تشارك في جهود البحث عن حطام الطائرة المنكوبة رصدت إشارات من جسمين يعتقد أنهما الصندوقان الأسودان اللذان يعودان للطائرة.


وأضاف: "نأمل أن نصل قريبا للصندوقين كي نتمكن من معرفة سبب الحادث".

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