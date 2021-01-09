مبادرة تشريعية جيدة لحركة النهضة تستوجب استعجال النظر

مرتجى محجوب
المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح الفصول 53 ،259 ، 260 و 261 من المجلة الجزائية و المتعلقة بتشديد العقوبات على جرائم السرقة باستعمال السلاح " البراكاجات " ، المقترحة من كتلة حركة النهضة بالبرلمان ليست إلا استجابة لواقع مر و مخيف لم يعد يحتمل السكوت أو التغاضي عنه ،
و لو أني شخصيا مع عقوبة قطع يد و ساق مرتكب البراكاجات من خلاف لأني أعتبرها أخطر جريمة يمكن أن تحدث في مجتمع ما و في استشرائها بث للرعب و الرهبة داخل كامل أفراد المجتمع .
مبادرة حركة النهضة تتطلب استعجال النظر من طرف جميع كتل البرلمان بلا استثناء و حذاري من تعطيلها بدعوى الخلافات السياسوية الضيقة أو الصراعات الأيديولوجية التي يمكن أن تمس قضايا أخرى فيها تباين في وجهات النظر .
المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح الفصول 53 ،259 ، 260 و 261 من المجلة الجزائية و المتعلقة بتشديد العقوبات على جرائم السرقة باستعمال السلاح " البراكاجات " ، المقترحة من كتلة حركة النهضة بالبرلمان ليست إلا استجابة لواقع مر و مخيف لم يعد يحتمل السكوت أو التغاضي عنه ،
و لو أني شخصيا مع عقوبة قطع يد و ساق مرتكب البراكاجات من خلاف لأني أعتبرها أخطر جريمة يمكن أن تحدث في مجتمع ما و في استشرائها بث للرعب و الرهبة داخل كامل أفراد المجتمع .
مبادرة حركة النهضة تتطلب استعجال النظر من طرف جميع كتل البرلمان بلا استثناء و حذاري من تعطيلها بدعوى الخلافات السياسوية الضيقة أو الصراعات الأيديولوجية التي يمكن أن تمس قضايا أخرى فيها تباين في وجهات النظر .
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