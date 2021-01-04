الجيش الليبي يصد هجوما لمليشيا حفتر على "سبها"

الأناضول -

غنم منها أسلحة وأسر اثنين من عناصرها، وفق تصريح آمر اللواء السادس في سبها، العميد أحميد العطايبي، للأناضول

تمكن الجيش الليبي، الإثنين، من صد هجوم لمليشيا الانقلابي، خليفة حفتر، على مقر تابع للمنطقة العسكرية في مدينة سبها (750 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، وفق قائد عسكري.وفي تصريح للأناضول، قال آمر اللواء السادس في سبها، العميد أحميد العطايبي: "هاجمتنا مليشيا حفتر في مقرنا بمدينة سبها، وتصدينا لها، وغنمنا منهم أسلحة خفيفة، وأسرنا منهم اثنين من الشباب الليبيين المغرر بهم".ويزيد عدد سكان سبها عن 130 ألف نسمة، ما يجلعها أكبر مدن الجنوب الليبي.وأضاف العطايبي أن "مليشيا حفتر تضم مرتزقة جنجويد (سودانيين)، وجاءت من (منطقة) تمنهنت (35 كلم شمال سبها) و(مدينة) الجفرة (365 كلم شمال شرق سبها)، بهدف السيطرة على فرع المصرف المركزي سبها".وتابع أنه حدثت، مساء الأحد، مناوشات بالأسلحة بينهم وبين مليشيا حفتر، أدت إلى إصابة عنصر تابع للواء السادس المنضوي تحت حكومة الوفاق.وكان الجيش الليبي أعلن، في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن رصد تحشيدات عسكرية لمليشيات حفتر في سرت والجفرة والجنوب.وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى بين المدنيين، إضافة إلى دمار مادي هائل.ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه مليشيات حفتر من آن إلى آخر.وحقق فرقاء ليبيا تقدما خلال مفاوضات، ترعاها الأمم المتحدة، وتستهدف إيجاد حل سلمي للنزاع.إلا أن مليشيات حفتر تواصل حشد مرتزقة وأسلحة، ما يثير مخاوف من تجهيزها لعمل عسكري كبير.