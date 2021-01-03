ميلان يفتك صدارة الدوري الإيطالي من الإنتر

افتك ميلان صدارة الدوري الإيطالي مجددًا عقب انتصاره على مضيفه بينيفينتو بهدفين نظيفين، الأحد، ضمن الجولة 15 من المسابقة المحلية.وافتتح ميلان باب التسجيل عند الدقيقة 15 من ركلة جزاء نفذها بنجاح الإيفواري فرانك كيسي، وعليه انتهت أحداث الشوط الأول.ونجح ميلان في تعزيز تقدمه بهدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 49، بأقدام البرتغالي رفائيل لياو الذي استغل خروج خاطئ من حارس مرمى الخصم، ليسكن الكرة الشباك بطريقة جميلة.ورفع ميلان بهذا الفوز رصيده للنقطة 37 نقطة استعاد بها صدارة الترتيب من جاره الإنتر الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.ومن جهته تكبد بينيفينتو خسارته السابعة في الدوري هذا الموسم وتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز العاشر.