لمواجهة "كورونا".. مصر تلغي احتفالات رأس السنة

الأناضول -

غرامة فورية 50 جنيها (نحو 3 دولار) لمن لا يرتدي الكمامة، ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات..

أقرت الحكومة المصرية، مساء الأحد، عددا من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، منها إلغاء احتفالات رأس السنة، ومنع التجمعات وتطبيق الغرامة الفورية للمواطنين المخالفين لأول مرة.جاء ذلك في بيان للحكومة، عقب ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".وقال مدبولي: "الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس".وأوضح البيان أنه "تم التأكيد على إلغاء كافة احتفالات رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات".وأضاف: "تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات".وتابع: "تم التشديد الكامل أيضا على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط".وأكد البيان بدء تفعيل الغرامة الفورية، على أن تكون 50 جنيها (نحو 3 دولارات)، لمن لا يرتدي الكمامة أو لا يطبق الإجراءات الاحترازية، على أن يحال المخالف للنيابة حال الامتناع عن السداد.فيما أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد، أنه لا تزال محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية (غربي وشمال العاصمة) والإسكندرية (شمال مصر) تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقي المحافظات (27)، دون إحصائيات.وخلال الـ 72 ساعة الماضية، أعلنت وسائل إعلام مصرية عن إصابة 11 من مشاهير الوسط الفني بكورونا، بينهم يسرا وأمير كرارة وشريف رمزي والمخرجة إيناس الدغيدي، وسط قرارات نقابية بتكثيف الإجراءات الاحترازية.ولم تتوقف إصابات كورونا على الفنانين خلال تلك الساعات الماضية وامتدت إلى 4 إعلاميين وهم: "وائل الإبراشي، ودينا عبد الكريم، وسيف زاهر، وكريم شحاته".والجمعة، توفي القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جراء إصابته بالفيروس، وقبله بيوم رحل أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الخميس، متأثرا بالوباء.وحاليا تشهد مصر الموجة الثانية للفيروس، وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات اليومية.وسجلت مصر إجمالا 131 ألفا و315 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و352 وفاة، و109 آلاف و462 حالة تعاف.