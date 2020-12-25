البابا فرنسيس يدعو إلى مساعدة الفقراء وذلك خلال ترؤسه قداس عشية عيد الميلاد

الأناضول -

قال فرنسيس، بابا الفاتيكان، إنه "يتعين على الناس أن يشعروا بأنهم ملزمون بمساعدة المحتاجين، لأن السيد المسيح نفسه ولد فقيرا مبعدا".جاء ذلك في كلمة ألقاها فرانسيس، مساء الخميس، خلال ترؤسه قداس عشية عيد الميلاد.وأضاف الزعيم الروحي للكاثوليك قائلًا "عيد الميلاد يجب أن يجعل الجميع يفكرون في ظلمنا تجاه الكثير من إخوتنا وأخواتنا، بدلا من السعي وراء رغبتنا التي لا تنتهي في الحصول على الممتلكات والمتع الزائلة".وأقيم القداس في جزء خلفي من كنيسة القديس بطرس بحضور أقل من 100 شخص وعدد قليل من الكرادلة والأساقفة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).وعادة ما يقام هذا القداس في الجزء الرئيسي من الكنيسة ويحضره ما يصل إلى عشرة آلاف شخص بمن منهم دبلوماسيون يمثلون نحو 200 دولة.وسيلقي البابا فرنسيس، الجمعة، عظته "إلى المدينة والعالم" من قاعة داخل الفاتيكان، بدلا من الشرفة المركزية لساحة القديس بطرس.