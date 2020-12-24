انتصار مثير لميلان على لاتسيو بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة 14 من الدوري الإيطالي

حقق ميلان فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف لهدفين، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".سجل ميلان حضوره مُبكرًا بهدف أحرزه الصربي أنتي ريبيتش عند الدقيقة العاشرة، برأسية مميزة إثر ركلة زاوية نفذها التركي هاكان كالهانغولو.وتابع ميلان ضغطه الهجومي إلى أن نجح كالهانغولو في إضافة هدف ثان في الدقيقة 17 من علامة الجزاء، قبل أن يقلص الإسباني لويس ألبيرتو الفارق بهدف أول للاتسيو جاء مع الدقيقة 27.ودخل لاتسيو شوط اللقاء الثاني عازمًا على التعديل، الأمر الذي تحقق في الدقيقة 59، من تمريرة رائعة للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وصلت إلى المهاجم تشيرو إيموبيلي الذي سدد الكرة مباشرة داخل الشباك.وبينما كانت المباراة تسير نحو الانتهاء بنتيجة التعادل، منح المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز فريقه ميلان النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز عند الدقيقة الثانية من الوقت البديل.واستعاد ميلان بفوزه هذا الصدارة من جاره إنتر، بعدما رفع الفريق رصيده إلى النقطة 34، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الثامن.ولحساب ذات الجولة، عاد تورينو إلى قواعده بنقطة ثمينة عقب تعادله مع نابولي بهدف لهدف، وتغلب ساسولو على مضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف لهدفين، وتعادل أتلانتا أمام مضيفه بولونيا بهدفين لمثلهما.وبدوره انتصر روما على ضيفه كالياري بثلاثة أهداف لهدفين، وفاز جنوى على مضيفه سبيزيا بهدفين لواحد، وخسر أودينيزي على ميدانه بهدفين دون رد من ضيفه بينيفنتو.