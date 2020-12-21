غواصة أمريكية تحمل صواريخ موجهة تعبر مضيق هرمز وتدخل الخليج

الأناضول -

أعلنت البحرية الأمريكية، الإثنين، دخول غواصة صواريخ موجهة الخليج، بعد عبورها مضيق هرمز.وقالت البحرية الأمريكية في بيان: "عبرت غواصة الصواريخ الموجهة يو إس إس جورجيا تي التي تعمل بالطاقة النووية عبر مضيق هرمز ودخلت الخليج العربي".وأشارت إلى عبور طرادات لصواريخ موجهة أيضا مع الغواصة.ونقلت صورا ترصد دخول الغواصة للخليج.ويأتي هذا التطور بالتزامن مع بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي فياض الرويلي، في وقت سابق الاثنين بالرياض مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، الفريق سامويل بابارو "التنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة"، بحسب بيان سعودي رسمي.كذلك بحث غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الإثنين في الدوحة، مع الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أخر تطورات المنطقة.وتهدد الولايات المتحدة عادة بالرد على أي استهداف إيراني للقوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة أو مصالح العواصم الحليفة لها في الخليج.واتهمت واشنطن وعواصم خليجية، سابقا، طهران باستهداف سفن تجارية في مياه الخليج، ومحطتين لضخ النفط في السعودية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج.