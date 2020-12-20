ميلان يواصل صدارة الدوري الإيطالي بفوز على ساسولو

الأناضول -

تغلب ميلان على مضيفه ساسولو بهدفين لهدف، الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وبدأ ميلان اللقاء بصورة مميزة، وتمكن من افتتاح باب التسجيل بعد سبع ثوان من انطلاق صافرة البداية، عن طريق البرتغالي رافاييل لياو، الذي استلم كرة من هاكان تشالهان أوغلو وسدد داخل الشباك.واستغل الضيوف حالة الصدمة لعناصر ساسولو عقب الهدف المُبكر، ونجحوا في إضافة هدف ثان في الدقيقة 26، من كرة عرضية أرسلها المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز، تابعها البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس بقدمه في المرمى.وقبل دقيقة واحدة من نهاية الزمن الأصلي للمباراة، سجل ساسولو هدفه الوحيد عن طريق الدولي دومينيكو بيراردي.وبات في رصيد الميلان 31 نقطة حافظ بها على صدارته للترتيب، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 23 نقطة وتراجع إلى المركز السادس.وفي مواجهة أخرى جرت بنفس التوقيت، واصل إنتر ميلان ضغطه على المتصدر بفوزًا مستحق على ضيفه سبيزيا بهدفين لواحد.ورفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 30 في المركز الثاني، في حين بقي سبيزيا بالمركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.