أمير قطر يبحث مع رئيس "فيفا" تطورات استضافة مونديال 2022

الأناضول -

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الجمعة، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، التطورات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022.جاء ذلك على هامش حضورهما المباراة الختامية لكرة القدم على "كأس الأمير 2020"، بين ناديي السد والعربي القطريين، وافتتاح استاد "الريان" المونديالي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".وخلال اللقاء، استعرض الشيخ تميم وإنفانتينو "علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر والاتحاد الدولي، لا سيما ما يتعلق بآخر التطورات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022".ومن المقرر أن يستضيف استاد "الريان" 7 مباريات في مونديال كأس العالم 2022، من مرحلة المجموعات وحتى دور الـ16.ومع إعلانه جاهزا، ينضم "الريان" إلى استادات "خليفة الدولي"، و"الجنوب"، و"المدينة التعليمية"، فيما يجري العمل على إكمال أربعة أخرى.وتستضيف قطر فعاليات مونديال كأس العالم 2022، في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، و18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبا، يتنافسون على 8 ملاعب.وفازت الدوحة، في 2010، بشرف استضافة المونديال؛ لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية.