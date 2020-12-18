السد يتوج بكأس أمير قطر للمرة الـ 17 في تاريخه

الأناضول -

توّج السد بكأس أمير دولة قطر لكرة القدم، عقب تغلبه على نظيره العربي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي أقيمت، الجمعة، على استاد "الريان".وضع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد فريقه بالمقدمة بهدف مبكر سجله بعد ثلاث دقائق من انطلاق صافرة البداية.وتمكن العربي من إدراك التعادل في الدقيقة 23 بهدف أحرزه لاعب الوسط الآيسلندي ارون إينار غونارسون.وقبل دخول الفريقين إلى الاستراحة بدقيقة واحدة، عاد المهاجم بونجاح ومنح السد هدفًا ثانيًا أمن به الفوز باللقب.وعزز فريق السد رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بكأس أمير قطر بـ 17 مرة، يليه العربي في المركز الثاني برصيد 8 ألقاب.ويأتي الغرافة بالمركز الثالث برصيد 7 ألقاب، وبعده الريان الذي فاز باللقب 6 مرات، ثم الأهلي الذي توج بالبطولة في أربع مناسبات.ويُعد كأس أمير قطر ثاني أهم بطولة في البلاد بعد دوري نجوم قطر، خاصة وأن الفائز يُنافس بطل الدوري على بطولة أخرى وهي كأس الشيخ جاسم.​​​​​​​