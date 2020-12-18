فيفا: مهاجم بايرن ميونيخ البولندي ليفاندوفسكي يهزم ميسي ورونالدو ويفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2020

فرانس 24 -

"يستحقها أكثر من أي أحد آخر"

لوسي برونز تخالف التوقعات لدى السيدات

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب لعام 2020 الخميس، خلال حفل جوائز "الأفضل" التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في لوزان.وبحسب التوقعات، فاز ليفاندوفسكي بالجائزة للمرة الأولى على حساب المرشحين الدائمين الآخرين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حيث كان أفضل هداف في المسابقات الثلاث، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية.كما قاد اللاعب البالغ عمره 32 عاما بولندا للتأهل لبطولة أوروبا 2020 ونال جائزة لاعب العام من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لموسم 2019-2020 في أكتوبر / الأول الماضي.وتمنح الجائزة بتصويت من ممثلي وسائل الإعلام وقادة المنتخبات الوطنية والمدربين والجماهير.وكان من المفترض أن يقام حفل "فيفا" السنوي لتوزيع الجوائز في 21 أيلول/سبتمبر في ميلانو، لكنه أرجىء الى 17 كانون الأول/ديسمبر بسبب تداعيات فيروس كورونا.ولعب ليفاندوفسكي الذي توج بلقب الدوري الألماني في كل من المواسم الستة مع بايرن ميونيخ حتى الآن، دورا أساسياً في التتويج القاري للنادي البافاري الموسم الماضي بتسجيله 15 هدفا، متصدرا ترتيب الهدافين بفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه، كما نال لقب هداف الدوري الألماني للموسم الثالث تواليا بتسجيله 34 هدفا.وأشار رئيس بايرن كارل-هاينتس رومينيغه إلى أن ليفاندوفسكي "يستحقها (الجائزة) أكثر من أي أحد آخر. قدم أفضل موسم في حياته".ولم يسبق لأي لاعب من البوندسليغا (الدوري الألماني) أن فاز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العام. إذ أن لوثار ماثيوس، الألماني الوحيد المتوج بجائزة الاتحاد الدولي، نال هذا الشرف في النسخة الأولى للجائزة الفردية عام 1991 عندما كان في صفوف إنتر الإيطالي.أما حامل اللقب ميسي، فأنهى الموسم الماضي كأفضل هداف في الدوري الإسباني، لكنه عاش وفريقه برشلونة موسماً للنسيان بعد التنازل عن لقب الدوري المحلي لريال مدريد والخروج المذل من ربع نهائي دوري الأبطال على يد ليفاندوفسكي وبايرن بالذات بالخسارة التاريخية 2-8 في فقاعة لشبونة.ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لرونالدو، لأن ابن الـ35 عاما اكتفى بإحراز لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس ولم يتوج حتى هدافاً لـ"سيري أ"، فيما انتهى مشواره في دوري الأبطال عند ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي.من جهة أخرى، فازت مدافعة مانشستر سيتي الإنكليزي لوسي برونز بجائزة أفضل لاعبة خلفاً للأمريكية ميغان رابينو، على حساب المهاجمة الدنماركية بيرنيل هاردر المنتقلة من فولفسبورغ الألماني إلى تشلسي الإنكليزي هذا الموسم والتي كانت الأوفر حظاً، إلى جانب قائدة ليون الفرنسي وندي رونار.وهذه الجائزة هي بطعم الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عادة منذ العام 1956 في كانون الأول/ديسمبر من كل عام، وألغيت هذه السنة نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.واختير الفائزون من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين استطلعت آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و9 كانون الأول/ديسمبر.وظفر حارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير بجائزة أفضل حارس، بعدما انحصر التنافس مع البرازيلي أليسون بيكر الذي ساهم في قيادة ليفربول إلى لقبه الأول في الدوري الإنكليزي منذ 1990، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني).وفازت الفرنسية سارة بوهدي من ليون بجائزة أفضل حارسة مرمى.أما لدى المدربين، ففاز الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي بجائزة أفضل مدرب، بعد ترشيحه إلى جانب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي قاد ليدز يونايتد الإنكليزي للعودة إلى الدوري الممتاز، والألماني هانزي فليك من بايرن ميونيخ.وبالنسبة لمدربي فرق السيدات، فازت سارينا فيغمان من المنتخب الهولندي على حساب الفرنسي جان-لوك فاسور (ليون) والإنكليزية إيما هايز (تشلسي).وذهبت جائزة بوشكاش لأجمل هدف في 2020 إلى الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام الإنكليزي لهدفه أمام نادي بيرنلي.فرانس24/أ ف ب/رويترز