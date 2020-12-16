التعادل الإيجابي يحسم لقاء يوفنتوس وأتلانتا

الأناضول -

حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله لقاء يوفنتوس بضيفه أتلانتا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.تقدم يوفنتوس أولا عند الدقيقة 29 بهدف أحرزه لاعب الوسط فريدريكو كييزا، من كرة استلمها على مشارف منطقة جزاء ثم سددها قوية داخل الشباك.وتمكن أتلانتا من الرد بهدف مشابه سجله السويسري ريمو فريلير في الدقيقة 57 منح به التعادل للفريق الضيف.وسنحت لأصحاب الأرض فرصة العودة سريعًا للمقدمة، لكن حارس أتلانتا بييرلويجي جوليني تصدى لركلة جزاء سددها البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 61.ووصل يوفنتوس إلى النقطة 24 في المركز الثالث مؤقتًا، في حين أصبح عند أتلانتا 18 نقطة في المركز الثامن.​​​​​​​