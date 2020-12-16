وزير الدفاع الوطني يشارك في الاجتماع السادس عشر لمبادرة 5 زائد 5 دفاع

باب نات -

شارك صباح اليوم وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي في فعاليات الاجتماع السادس عشر لوزراء الدفاع في إطار مبادرة 5 زائد 5 دفاع برئاسة جمهورية مالطة عبر تقنية التخاطب عن بعد بالفيديو بسبب الظرف الاستثنائي الصحي كوفيد-19 الذي يشهده العالم اليوم. وشارك في هذا الاجتماع وزراء الدفاع للبلدان الأعضاء وهي تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.وثمّن وزير الدفاع الوطني في كلمة ألقاها بالمناسبة نتائج أنشطة المبادرة في مجالات التكوين والتدريب والمراقبة البحرية والجوية والإغاثة والإنقاذ، ممّا ساهم في دعم الأنشطة العملياتية المشتركة للقوّات المسلحة للبلدان الأعضاء خدمة لأمن غرب المتوسط واستقراره، داعيًا إلى ضرورة إثراء هذه الأنشطة بمحاور إهتمام جديدة على غرار الدفاع السيبرني ومكافحة التهديدات غير المسبوقة أو المستحدثة والتعاون العسكري المدني والحدّ من الآثار الجانبيّة للتغيّرات المناخية.وأكد وزير الدفاع الوطني أن مبادرة 5 زائد 5 دفاع تمثل إطارا مناسبا لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف بين البلدان الأعضاء وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب تدخلات قواتها المسلحة.وبين في هذا السياق أن المؤسسة العسكرية التونسية ساهمت بقدر كبير في دعم المجهود الوطني في مكافحة فيروس كورونا من خلال تأمين الرحلات الجوية لجلب المعدات والمستلزمات الطبية وإجلاء التونسيين العالقين بالخارج وتأمين الإسناد الصحي وتركيز مستشفيات ميدانية ومخابر متنقلة للتحليل الجرثومي وتعزيز المستشفيات الجهوية والمحلية بإطارات شبه طبية والمشاركة الفاعلة في مختلف اللجان العلمية الوطنية المعنية بمجابهة الجائحة.ودعا في هذا الإطار البلدان الأعضاء إلى تبادل الممارسات الجيّدة التي اعتمدتها لمواجهة وباء كورونا وبرمجتها ضمن أنشطة المبادرة في سبيل توحيد الجهود في مثل هذه الأزمات.