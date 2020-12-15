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قناة "الحرة": كوشنر سيقود وفدا في رحلة من إسرائيل إلى المغرب

Credits Gage Skidmore CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 19:05 قراءة: 0 د, 47 ث
وكالات - كشف مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية لقناة "الحرة"،الثلاثاء، أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس، دونالد ترامب، سيقود وفدا في رحلة من تل أبيب إلى الرباط.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الرحلة ستضم مسؤولين أميركيين وإسرائيلين، حيث ستنطلق الرحلة من إسرائيل إلى المغرب، الثلاثاء المقبل، وذلك لبحث الخطوات اللاحقة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


وأشار المسؤول في اتصال مع "الحرة" أن كوشنر سيصل إسرائيل الاثنين، حيث سيجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وستحمل أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب رقم 212 وهو رمز الهاتف الدولي للمغرب على غرار أول رحلة من إسرائيل إلى الإمارات.

ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا، ويعيش اليهود فيه منذ العصور القديمة وقد ازداد عددهم على مر العصور وخصوصا مع وصول اليهود الذين طردهم الملكان الكاثوليكيان من إسبانيا ابتداء من عام 1492.

وأصبح المغرب الأسبوع الماضي رابع دولة عربية تعلن تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل هذه السنة، مقابل اعتراف واشنطن بـ"سيادة" الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

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