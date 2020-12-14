أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2021 إلى 5.9 ملايين برميل يوميا بسبب استمرار تداعيات كورونا..

الأناضول -

قالت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، الإثنين، إنها خفضت توقعاتها لنمو لطلب العالمي للنفط خلال عام 2021 إلى 5.9 ملايين برميل يوميا، أي أقل بمقدار 350 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي.وأضافت المنظمة في تقريرها الشهري، أن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في العام المقبل، بأبطأ مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة كوفيد-19.وحسب التقرير، سيسجل الطلب العالمي على النفط نحو 95.89 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.وقدرت المنظمة هبوط الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 9.77 ملايين برميل يوميا خلال العام الحالي.وخفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على خاماتها في 2021 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 27.2 مليون برميل يوميا.ورغم جهود خفض الإنتاج التي تقودها أوبك ومنتجون مستقلون، إلا أن إنتاجها ارتفع بمقدار 707 آلاف برميل يوميا بسبب عودة الإمدادات الليبية للأسواق.وفي أبريل/ نيسان، توصلت مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق ينص في مرحلته الأولى على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران تم تمديدها حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.ومطلع ديسمبر/ كانون أول الحالي، توصل "أوبك+" لاتفاق بتخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من يناير/كانون ثاني المقبل، إلى 7.3 ملايين برميل يوميا من 7.7 ملايين برميل حاليا.كان الاتفاق السابق يقضي بتخفيف خفض الإنتاج اعتبار من مطلع 2021، إلى 5.7 ملايين برميل يوميا، إلا أن تحركات السوق أظهرت استمرار مخاوف تخمة المعروض.